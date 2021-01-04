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ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات
http://almnatiq.net/?p=936475
المناطق - وكالات

ارتفعت المبيعات السنوية لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36 بالمائة، لكن الشركة لم تحقق مستهدفها السنوي المتمثل في تسليم 500 ألف سيارة.

وأعلنت الشركة أنها سلمت 499500 وحدة خلال العام، بينها 180570 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وسيارات سيدان، في الفترة بين أكتوبر وحتى ديسمبر.

كان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قد وضع مستهدفا يتمثل في تسليم 500 ألف سيارة في عام 2020 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتمسكت تسلا بهذا المستهدف على الرغم من إجبار الفيروس الشركة على إغلاق مصنع التجميع الوحيد في الولايات المتحدة لعدة أسابيع في الربيع.

وأعلنت “تسلا” أنها تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من تسليم ما يزيد قليلاً على 318000 مركبة في جميع أنحاء العالم، بينها 139300 خلال الربع الثالث من العام، ما يمثل رقما قياسيا.

وللوصول إلى مستهدف تسليم نصف مليون سيارة، كان على “تسلا” تحطيم الرقم القياسي وتسليم 181650 سيارة في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر.

أرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين في ديسمبر يحثهم فيها على زيادة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام قدر الإمكان، وقال فيها إن “تسلا” تواجه “مشكلة كبيرة” تتمثل في أن الطلب أعلى مما يمكن أن تنتجه مصانعها.

لكن الشركة أخبرت العاملين في مصنع فريمونت بولاية كاليفورنيا بأنه سيتم إغلاق خطوط إنتاج الطرازين “إس” و”إكس” في الفترة من 24 ديسمبر حتى 11 يناير، ما يعني أن معظم الطلب كان على الطراز” 3″ للسيارة الصغيرة والطراز “واي” الصغير من السيارات الرياضية.

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