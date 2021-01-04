احدث الأخبار

لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة
أبرز المواد
 انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين
أبرز المواد
 ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات
أبرز المواد
 في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
أبرز المواد
 الكويت تعلن تعليقاً مؤقتاً للرحلات المباشرة من الى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 284554 إصابة مؤكدة و 2321 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 3 وفيات وإصابة 30 شخص في حادث بالجهراء
منطقة تبوك
 ١٠٢ يتيماً يحلقون نحو الفضاء في المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة
المنطقة الشرقية
 تسليم 222 وحدة سكنية بالشراكة بين “جود الإسكان” و”الراجحي”
أبرز المواد
 آل حيان إلى “عميد ” في سلاح الإشارة
مجتمع المناطق
 “بن مضيان” إلى رتبة عقيد في الحرس الوطني
مجتمع المناطق
 “سنوك” الإماراتية و”إني” الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج في حقل محاني للغاز
أبرز المواد
لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة

لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة

أبرز المواد
انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

أبرز المواد
ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات

ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات

أبرز المواد
في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

أبرز المواد

لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة

لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة
http://almnatiq.net/?p=936482
المناطق - وكالات

يغفل عدد كبير من الناس مسألة الاهتمام بصحة قلبهم، وذلك بسبب نمط الحياة المعاصر، الأمر الذي يساهم في ارتفاع عدد مرضى القلب بشكل سنوي.

وتعد أمراض القلب المتنوعة مسؤولة عن ثلث الوفيات في مختلف أنحاء العالم، وفق جمعية القلب الأميركية.

وقال موقع “هيلث لاين” إنه يمكن للإنسان العادي أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة السهلة والبسيطة ليعرف مدى صحة قلبه.

ومن الأسئلة المهمة المرتبطة بصحة قلب الإنسان، تلك المتعلقة بالنظام الغذائي وبنمط حياتك اليومي.

ويطرح الطبيب على مرضى القلب هذه الأسئلة: هل تتناول الكثير من الخضراوات والفواكه؟ هل تتناول الكثير من الدهون المشبعة؟ هل تتناول الكثير من الملح؟ هل تمارس الرياضة بشكل يومي؟ هل تعاني الإجهاد والضغط؟ هل تدخن كثيرا؟ هل تشرب الكحول بصفة دورية؟ هل لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب؟

ويعد إدمان التدخين وكثرة الإجهاد وقلة ممارسة الرياضة من العوامل التي تساهم بارتفاع مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب.

روابط ذات صلة

انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين

انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين
ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات

ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات
في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*