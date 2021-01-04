وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

المناطق - وكالات

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولاً إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الإرياني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً ضم عدد من القيادات بالوزارة ومحافظة عدن وقيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، وجرى خلاله مناقشة تفعيل أدوار وأنشطة المؤسسات الإعلامية في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة الانقلاب، ومعرفة احتياجات ومتطلبات تلك المؤسسات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وبالشكل المطلوب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن وزير الإعلام اليمني أكد في بداية الاجتماع حرص الوزارة على النهوض بالمؤسسات الإعلامية كافة، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على ضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها اليمن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد الوزير الإرياني التأكيد على تورط مليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي.