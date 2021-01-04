احدث الأخبار

35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا
أبرز المواد
 اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”
أبرز المواد
 وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي
أبرز المواد
 لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة
أبرز المواد
 انتقاما من “مرسيدس بنز”.. يحطم سيارات قيمتها بالملايين
أبرز المواد
 ارتفاع مبيعات “تسلا” للسيارات الكهربائية بنسبة 36% وأزمة في تلبية الطلبات
أبرز المواد
 في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
أبرز المواد
 الكويت تعلن تعليقاً مؤقتاً للرحلات المباشرة من الى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 284554 إصابة مؤكدة و 2321 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 3 وفيات وإصابة 30 شخص في حادث بالجهراء
منطقة تبوك
 ١٠٢ يتيماً يحلقون نحو الفضاء في المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة
المنطقة الشرقية
35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا

35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا

أبرز المواد
اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”

اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”

أبرز المواد
وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة

وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

أبرز المواد

35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا

35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا
http://almnatiq.net/?p=936494
المناطق - الرياض

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 35.1 مليار ريال، مقابل 34.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019، بزيادة قيمتها نحو 0.54 مليار ريال، مسجلا ثاني أعلى القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، نموا بعد قطاع الخدمات الحكومية.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” ارتفعت مساهمة القطاع العقاري إلى 5.64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2020، مقارنة بـ5.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2019.
كما زادت مساهمته في القطاع غير النفطي بشكل طفيف إلى 9.53 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.18 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء نمو القطاع العقاري في الربع الثالث بعد انكماشين متتاليين في الربعين الأول والثاني من العام الجاري بنسب 1.4 في المائة و1.1 في المائة على التوالي.
ويأتي نمو القطاع في الربع الثالث 2020 على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها بنسبة 4.6 في المائة، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
والطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة “مؤجرة للغير” أو محتسبة “مشغولة بواسطة مالكيها”.

روابط ذات صلة

اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”

اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”
وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة

وزير المالية اليمني يؤكد إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة
وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

وزير الإعلام اليمني يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*