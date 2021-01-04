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عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض

عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض
http://almnatiq.net/?p=936500
المناطق_وكالات

يعتزم مسئولو البيت الأبيض، إحالة تسريب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن الانتخابات الرئاسية إلى الخدمة السرية للتحقيق

وبموجب قانون التجسس، يرغب البيت الأبيض في إحالة التسجيل المسرب إلى الخدمة السرية لإطلاق تحقيق حوله

وفجرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية

وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية

كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضحا أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا

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