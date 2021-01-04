إخصائي أمراض معدية: الأطعمة الدسمة «ممنوعة» بعد تلقي لقاح كورونا

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وجّه الطبيب المختص في الأمراض المعدية يفجيني تيماكوف، نصائح مهمة للراغبين في التطعيم بلقاح كورونا المستجد.

وقال تيماكوف: إن الشخص الذي يرغب في التطعيم، يجب ألا يعاني من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، أو من تفاقم أمراض مزمنة، حسبما ذكرت (نوفوستي).

وأضاف تيماكوف، في مقابلة صحفية: يجب ألا يكون لدى هذا الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك.

وحث تيماكوف، على عدم تعاطي الكحول قبل ثلاثة أيام من التطعيم، مشددًا على الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة بعد التطعيم، موضحًا أنه إذا كان هذا الشخص قلقًا جدًا، فقد يرتفع ضغط دمه، وأثناء التطعيم، يتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضافي على الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص المذكور بالدوار وقد يفقد الوعي.

ونصح تيماكوف، الأشخاص المعرضين لردود الفعل التحسسية، بتناول مضادات الهيستامين في اليوم السابق، وبعد يوم واحد من التطعيم، وإذا كانوا عرضة للحمى، فيمكن تناول قرص باراسيتامول ليلًا بعد التطعيم.