متى تصرف المكافآت المالية للمبلغين عن الغش التجاري؟

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حدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، الحالات التي تصرف فيها مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات.

وقال “الحسين” إن التبليغ عن مخالفات الغش التجاري، إذا كان المنتج فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وتصل مكافآتها إلى 25% من قيمة الغرامة بعد صدور حكم قضائي.

وتابع متحدث التجارة أن بلاغات مخالفات التستر التجاري، يجب أن يقدم المبلغ معلومات داعمة تثبت المخالفة، بينما تصل المكافأة 30% من قيمة الغرامة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن مكافأة 19 مبلّغًا عن مخالفات تتعلق بالغش التجاري، وبلغ إجمالي قيمتها 123 ألف ريال.

وتنص أنظمة وزارة التجارة أن المكافآت المالية تقدم للمبلغين في مخالفات نظامين تقدم للمبلغين في مخالفات نظامين وهما نظام مكافحة الغش التجاري وتصل لـ 25% من قيمة الغرامة وكذلك نظام مكافحة التستر التجاري وتصل لـ 30% من قيمة الغرامة، بعد صدور الحكم القضائي وتحصيل قيمة الغرامة.