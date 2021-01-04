«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

المناطق_ الرياض

كشفت مصادر عن صدور تعميم من وزارة التعليم، ينظم عملية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 /1/1443 هـ، الموافق 29/8/2021.

وأوضحت مصادر أن التعليم خاطبت بالتعميم الصادر عنها، جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية (تعليم عام)، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، طالبت فيه بمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين يجدون صعوبة في التسجيل.

وحددت وزارة «التعليم»، شروطًا لقبول الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، على أن يكون للطلاب الذين أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٢هـ أو أقل من ذلك بتسعين يومًا فقط (من كان تاريخ ميلاده 23 /4/1437 هـ الموافق 2/2/2016 أو قبل ذلك).

كما يكون القبول في الصف الأول الابتدائي للطلاب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من: 24/4/1437 هـ، الموافق 3/2/2016 م، إلى 25/7/1437 هـ، الموافق 2/5/2016 م)، بحسب مصادر «عاجل».

واشترطت وزارة التعليم على إدارة المدرسة لقبول الطلبة أن تتحق من توافر عدة معايير، وهي: أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين.

كما يشترط توافر الاستمارة النمائية التي ثبت إتقان الطالب المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

ومن بين الشروط –كذلك- التي على إدارة المدرسة التحقق منها قبل قبول الطلبة، أن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطالب من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقه للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم.

وسمحت وزارة التعليم بقبول الطلبة المستجدين من الروضات من خارج المملكة، شريطة توافر ما يفيد بإتقان المهارات النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي وأن يصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

وأكدت وزارة التعليم، أن الضوابط التي حددتها تطبق على السعوديين وغير السعوديين في مدارس اتعليم العام الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة) والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

وطالبت الوزارة إدارات التعليم بضرورة التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور.

ووجهت وزارة التعليم إدارة كل مدرسة بمراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين أولًا بأول، واستبعاد من لا تنطبق عليه معايير وقواعد التسجيل فورا، على أن تتابع إدارة أقسام (الاختبارات والقبول، تعليم الكبار، التربية الخاصة، مكتب المدارس العالمية والأجنبية) متابعة التعميم، وفقًا لما ورد بدليل القبول والتسجيل.

وحول روابط التسجيل، أتاحت وزارة التعليم، رابط التسجيل لولي الأمر عبر الضغط هنا ويتم من خلاله: تسجيل الطلبة السعوديين الذين لديهم سجل مدني، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.