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«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=936518
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، توفر 86 وظيفة لخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي الجامعات ودرجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعة.

ودعت وزارة الحرس الوطني⁩ الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) على الموقع التالي (اضغط هنا).

وأضافت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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