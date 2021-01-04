احدث الأخبار

مجدداً.. إيران تنكّل بمعارضيها ونظامها يعدم 3 سجناء سياسيين
أبرز المواد
 «الصحة العالمية»: بوادر للانتصار على كورونا خلال 2021
أبرز المواد
 «الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 «التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد
أبرز المواد
 متى تصرف المكافآت المالية للمبلغين عن الغش التجاري؟
أبرز المواد
 إخصائي أمراض معدية: الأطعمة الدسمة «ممنوعة» بعد تلقي لقاح كورونا
منوعات
 6 طرق صحية للاستخدام الأمثل لـ«الزنجبيل».. تعرّف عليها
أبرز المواد
 طقس الاثنين: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 عقب التسجيل المسرب لترامب.. قرار عاجل من البيت الأبيض
أبرز المواد
 غريفيث في عدن قريباً ل«ماراثون» مشاورات الحل الشامل
أبرز المواد
 35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا
أبرز المواد
 اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها “في وضع غريب”
أبرز المواد
مجدداً.. إيران تنكّل بمعارضيها ونظامها يعدم 3 سجناء سياسيين

مجدداً.. إيران تنكّل بمعارضيها ونظامها يعدم 3 سجناء سياسيين

أبرز المواد
«الصحة العالمية»: بوادر للانتصار على كورونا خلال 2021

«الصحة العالمية»: بوادر للانتصار على كورونا خلال 2021

أبرز المواد
«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم

أبرز المواد
«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

أبرز المواد

مجدداً.. إيران تنكّل بمعارضيها ونظامها يعدم 3 سجناء سياسيين

مجدداً.. إيران تنكّل بمعارضيها ونظامها يعدم 3 سجناء سياسيين
http://almnatiq.net/?p=936524

أعدم جلاوزة نظام خامنئي سجينين سياسيين هما “حسن دهواري” و “إلياس قلندرزهي” في سجن زاهدان صباح أمس الأحد 3 يناير 2021 بعد نحو 7 سنوات في السجن.

وفي الوقت نفسه، تم إعدام سجين آخر، في نفس السجن وهو أميد محمودزهي، الذي كان في السجن منذ عام 2015.

وبحسب التفاصيل فقد اعتقل دهواري وقلندرزهي في أبريل 2014 من قبل عناصر نظام الملالي، وفي ديسمبر 2016، حكمت عليهما محكمة تابعة لنظام الملالي بالإعدام.

وكتبت وكالة تسنيم للأنباء التابعة لفيلق القدس أن حسن دهواري وإلياس قلندرزهي تم إعدامهما بسبب أعمال إرهابية.

وأدانت السيدة رجوي زعيمة المعارضة الايرانية بشدة عمليات الإعدام هذه، واعتبرت عمليات الإعدام المتتالية للسجناء السياسيين البلوش، بعد قضاء سنوات من الحبس، بأنها في عداد مذبحة السجناء السياسيين واستمرار الجريمة ضد الإنسانية، ودعت مرة أخرى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات.

وفي 26 ديسمبر، أعدم النظام في سجن زاهدان سجينًا سياسيًا آخر، عبد الحميد مير بلوج زهي، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، وذلك بتدخل من استخبارات قوات الحرس.

في 31 ديسمبر، تم شنق ثلاثة سجناء من السنة وهم حميد راست بالا، وكبير سعادت جهاني، ومحمد علي آرايش في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد بتهمة “البغي”

روابط ذات صلة

«الصحة العالمية»: بوادر للانتصار على كورونا خلال 2021

«الصحة العالمية»: بوادر للانتصار على كورونا خلال 2021
«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن توفر 86 وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم
«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

«التعليم» تكشف شروط قبول طلبة الصف الأول الابتدائي في العام الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*