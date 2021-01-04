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أخطاء شائعة يقع فيها ممارسي حمية شهيرة للتخلص من السموم.. احذرها

أخطاء شائعة يقع فيها ممارسي حمية شهيرة للتخلص من السموم.. احذرها
http://almnatiq.net/?p=936527
المناطق_ الرياض

تساعد حمية “الديتوكس” على التخلص الجسم من السموم والأمراض، لكن هناك العديد من الأخطاء التي يتم ارتكابها أثناء اتباع هذه الحمية، وفيما يلي أهم هذه الأخطاء حسب مجلة “فرويندين” الألمانية:

شرب القليل من السوائل

تشكل السوائل مفتاح التخلص من السموم، فهي تساعد في طرد السموم من الجسم وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

وأوصى خبراء المجلة الألمانية بشرب 2-3 لتر في اليوم، فيما يُفضل أن تكون مياه معدنية أو شاي غير مُحلى، ومن أجل إجراء عملية التنظيف بشكل صحيح، يجب تجنب الشاي الأسود والقهوة تماماً.

الإفراط في الرياضة

للتخلص من السموم، لا يهم ممارسة الكثير من الرياضة، لكن من الأفضل ممارسة الرياضة المناسبة، وتعتبر رياضات قوة التحمل الخفيفة في الهواء الطلق، التي تحفز عملية الأيض، من أفضل الرياضات لهذا الغرض؛ حيث إن استنشاق الأكسجين بعمق والزفير مرة أخرى من خلال الفم يحفز تدفق الدم إلى أعضاء التطهير، والتي تعمل بشكل أكثر فعالية وتزيل السموم بسرعة أكبر.

قلة النوم

تنشط أجهزة إزالة السموم في الجسم بشكل كبير أثناء النوم وتعمل على تفكيك الفضلات والسموم والأحماض، ولذلك فإنه يُنصح بالراحة والنوم الكافي.

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