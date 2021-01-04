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شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
http://almnatiq.net/?p=936533
المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات وذلك في إدارتها التالية: الإدارة العامة للموارد البشرية-الإدارة العامة للحسابات.

الادارة العامة للمراقبة المالية والتقارير – الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وذلك وفقا للمسميات والشروط التالية:

رئيس قسم – التطوير الوظيفي ومدير مساعد – الحسابات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية واجمالي الخبرة في نفس المجال كحد اقصى ولا تقل عن 2 سنوات في منصب اشرافي.

رئيس قسم – التقارير المالية: درجة البكالوريوس في المالية ويفضل درجة الماجستير في المالية او المحاسبة واجمالي الخبرة في نفس المجال كحد اقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مالي.

مدير مشاريع (ب) – التخطيط والأداء الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال واجمالي الخبرة في نفس المجال كحد اقصى ولا تقل عن 3 سنوات في منصب مدير مشاريع استراتيجي.

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