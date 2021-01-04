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“عقوبة زمنية” تُعيد المتسابق السعودي “ابن سعيدان” إلى المركز التاسع في رالي داكار

“عقوبة زمنية” تُعيد المتسابق السعودي “ابن سعيدان” إلى المركز التاسع في رالي داكار
http://almnatiq.net/?p=936539
المناطق_ الرياض

أصدرت “لجنة التحكيم” في رالي داكار السعودية 2021، عقوبة زمنية على المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان، بإضافة (دقيقتين) لتوقيته العام، ضِمن منافسات المرحلة الأولى من الرالي؛ وذلك بسبب تجاوزه السرعة القانونية في إحدى مناطق المرحلة والمحددة بـ(50كم/ساعة)، بعد قيادته لمركبته في هذه المنطقة بسرعة (54كم/ساعة).

وبذلك يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.

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