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وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
http://almnatiq.net/?p=936545
المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض بالمسميات والشروط التالية:

مدير برنامج – القطاع الصحي Program Manager – Health Sector: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، إدارة أعمال، نظم معلومات وخبرة 5 سنوات وأحد الشهادات (PMP, ITIL, P3O, CMMI).

إداري قاعدة بيانات Database Administrator – DBA: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال خوادم قاعدة البيانات.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

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