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ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. و”برنت” عند 52.58 دولار للبرميل

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ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. و”برنت” عند 52.58 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. و”برنت” عند 52.58 دولار للبرميل
http://almnatiq.net/?p=936560

صعدت أسعار النفط اليوم، الإثنين، بأكثر من 1% خلال التداولات الآسيوية، مع ترقب اجتماع “أوبك” وحلفائها المقرر عقده اليوم.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.5% أو بقيمة 78 سنتًا عند 52.58 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا إلى 49.17 دولار للبرميل.

ومن المقرر عقد “أوبك +” اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير، في ظل تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” على تعافي الطلب العالمي للطاقة.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج”، صرح “محمد باركيندو” الأمين العام لمنظمة “أوبك” في اجتماع الأحد قائلاً: الرؤية المستقبلية للنصف الأول من العام متباينة للغاية.

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