تحسبًا لاعتداءات إيرانية.. «البنتاجون» يُعلن إبقاء حاملة الطائرات بالمنطقة

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، اليوم الإثنين، إبقاء حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وذلك عقب التهديدات الإيرانية الأخيرة لدونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين.

وأشارت «البنتاجون»، إلى أن نيتها إبقاء حاملة الطائرات بالمنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، مشددة إلى أنه لا ينبغي على أحد التشكيك في عزيمة الولايات المتحدة.

والأحد الماضي، شدد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان، على ضرورة التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي، وفق ما نقلت عنه “سي إن إن”.

وأوضح المسؤول أن الإدارة القادمة تريد “إعادة إيران للصندوق” من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

وسبق أن أعلن بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، قائلًا إن الظروف تغيرت جذريًّا في الشرق الأوسط منذ إبرام هذه الصفقة في عام 2015.