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اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ بسبب ارتفاع إصابات كورونا

اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ بسبب ارتفاع إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=936566
المناطق_وكالات

قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وجاء إعلان سوجا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت الماضي على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 وسجلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، نصفها تقريبًا من المحافظات الأربع – طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داع ضروري.

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