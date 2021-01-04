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توقعات بارتفاع الدخل النفطي للمملكة 39 مليار دولار في 2021

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توقعات بارتفاع الدخل النفطي للمملكة 39 مليار دولار في 2021

توقعات بارتفاع الدخل النفطي للمملكة 39 مليار دولار في 2021
http://almnatiq.net/?p=936586
المناطق_ الرياض

توقعت مؤسسة استثمار سعودية أن يرتفع الدخل النفطي للمملكة بنحو 39 مليار دولار في 2021 نتيجة تحسن الأسعار وإنتاجها من النفط نظرا للتعافي المتوقع في الطلب العالمي.
وقالت: “جدوى للاستثمار“، في تقرير اليوم الاثنين، إن “إيرادات النفط السعودية تراجعت بشكل كبير من حوالي 202 مليار دولار عام 2019 إلى 132 مليار دولار عام 2020 بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار وإنتاج السعودية من النفط بموجب اتفاق منظمة أوبك وشركائها بتقليص الإمدادات لدعم الأسعار وسط تراجع شديد في الطلب العالمي بسبب تفشي وباء كورونا“.
وأظهر التقرير أن “إيرادات المملكة، أكبر مصدّر نفط في العالم، ستعاود ارتفاعها وتصل إلى حوالي نحو 171 مليار دولار العام الجاري بزيادة 39 مليار دولار عن عام 2020″، لافتا إلى أن ”متوسط سعر خام بحر الشمال برنت سيرتفع إلى نحو 55 دولارا للبرميل عام 2021 من نحو 43 دولارا عام 2020، في حين ستزيد المملكة إنتاجها النفطي من حوالي 9.2 مليون برميل يوميا الى 9.6 مليون برميل يوميا نظرا لتعافي الطلب“.

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