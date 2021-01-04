احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك
أبرز المواد
 “التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة
أبرز المواد
 وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300
أبرز المواد
 المواصفات السعودية تلزم المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في “سابر”
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤكد أهمية توظيف وتدريب السعوديين في المصانع
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يعلن عن فوز عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ -2020م
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى: دعوة خادم الحرمين الشريفين للقمة الخليجية تأتي في ظروف استثنائية تتطلب وحدة الصف
أبرز المواد
 مستشار بايدن: إيران أقرب اليوم إلى حيازة السلاح النووي أكثر مما كانت عليه قبل سنة
أبرز المواد
 أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي
منطقة نجران
 أمطار رعدية تستمر حتى 9 مساءً في الباحة
أبرز المواد
 هزة أرضية في الجزائر العاصمة
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي

منطقة مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أبرز المواد
“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

أبرز المواد
وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300

وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300

أبرز المواد

وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤكد أهمية توظيف وتدريب السعوديين في المصانع

وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤكد أهمية توظيف وتدريب السعوديين في المصانع
http://almnatiq.net/?p=936622
المناطق - واس

قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة، مشيراً إلى أن التدريب في موقع العمل هو الأفضل حيث يتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لعددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ اطّلع خلالها على سير الأعمال التشغيلية وخطوط الإنتاج، والتقى المسؤولين والعاملين فيها، وشملت جولة معاليه ميناء الملك عبدالله ، الذي بدأ أعمال التشغيل التجريبي عام 2013، ويستوعب 6.5 حاويات قياسية و6 ملايين طن بضائع عامة، ويتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي، وهو مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وخلال جولته، تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة مارس العربية السعودية، التي ينتج مصنعها تشكيلة منوعة من العلامات التجارية Galaxy للتوزيع بالمملكة، كما يقوم المصنع بتصدير منتجات إلى 11 سوقاً في جميع أنحاء المنطقة حيث تشكل الصادرات 40% من إنتاجية المصنع على أن تصل إلى نسبة 70% في عام 2021م.
عقب ذلك، قام معاليه بزيارة المركز اللوجستي لشركة بن زقر بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير العالمية، متضمناً آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة.
كما توجه في زيارة إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة من البرامج التعليميّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، والدراسات الميدانيّة، فضلا عن تصميم وتنظم المؤتمرات، واللقاءات، وورش الأعمال المتخصّصة محليّاً وإقليميّاً من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار بهدف صناعة جيلٍ جديد من رواد الأعمال المتميزين، والإداريين المحترفين، والقادة المؤثّرين.

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك
“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة
وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300

وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*