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“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة

“التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة
http://almnatiq.net/?p=936637
المناطق - واس

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج “علو” بنسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.
واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية على تعدد وسائـل التـدريب، ويشتـمـل عـلـى تـدريب صـفي وتـدريب تطبيـقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمـهارات المستـهدفـة.
كما تم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدرباً من الجنسين على مرحلتين أولاهما: مرحلة التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر ومرحلة التدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس.
يُذكر أن برنامج “علو” الذي أطلق في منتصف سبتمبر الماضي، أحد برامج المؤسسة العامة للتقاعد لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها وتأهيل الشباب السعودي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة.

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