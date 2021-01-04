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أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك
http://almnatiq.net/?p=936640
المناطق - متابعات

تستعد أمانة العاصمة المقدسة لإطلاق خدمة استقبال طلبات الراغبين في إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك.

ووفقا لـ«عكاظ» أن الأمانة قد أكملت بناء نظام خاص باستقبال الطلبات وقامت بتدشينه في البنية الداخلية للموقع الإلكتروني والخاصة بالمطورين تمهيداً لاختباره من قبل الإدارات والجهات ذات العلاقة اليوم وغداً، على أن يتم إطلاقه للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة بعد نجاح تجربته و ربطه مع المكاتب الهندسية.

يذكر أن ضوابط إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك ملكية نصت على أن لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، أو مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، أو مقامة على أراضٍ حكومية، أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على إعطاء ملاك هذه المساكن مهلة سنة كاملة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية، وإلا فسيحق لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عنها بعد التنسيق مع اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها إمارة المنطقة والأمانة وقطاعات خدمية أخرى.

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