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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي

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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=936643
المناطق - واس

هيأت أمانة العاصمة المقدسة المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، وذلك بتنفيذ أعمال ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور ، وتجميل البيئة بمكة المكرمة ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً.
وتضمنت الأعمال المنفذة ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور، وتقليم وتشكيل الشجيرات بعدة متنزهات وحدائق متفرقة منها ( منتزه جعرانة، وحديقة العيسائي بحي الربوة وساحة الفرزدق بالشرائع وطريق الأمير سعود الفيصل بحي الشوقية وطريق المسجد الحرام) .
وتقوم الأمانة ببذل قصارى جهدها في صيانة المسطحات الخضراء ونظافتها، التي تأتي لتهيئة الحدائق والمتنزهات لأهالي العاصمة المقدسة على مدار الساعة، وتؤكد الأمانة على جاهزية تلقي البلاغات على رقم الأمانة الموحد ٩٤٠.

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