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جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ

جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ

منطقة الجوف
بدء التحويل الداخلي بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

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جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ

جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=936649
المناطق - الجوف


أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف مواعيد التسجيل (الحذف والإضافة) والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ لجميع الطلبة عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي http://edug.ju.edu.sa/ju/init.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. ناصر العتيبي أن موعد الحذف والإضافة للدفعة 1438هـ وما قبل سيكون يوم الأحد 19 / 5 / 1442 هـ وسيتاح موعد الحذف والإضافة للدفعة 1439هـ وما قبل يوم الإثنين 20 /5 / 1442هـ وسيبدأ موعد الحذف والإضافة للدفعة 1440هـ وما قبل يوم الثلاثاء 21 /5/ 1442هـ، فيما سيتاح الحذف والإضافة لبقية الدفعات يوم الأربعاء 22/5/1442هـ كما حدد يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ موعداً لنهاية التسجيل لجميع الدفعات.
وأضاف د. العتيبي أن العمادة ستبدأ في استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي وتغيير مقر الدراسة وطلبات إعادة القيد وطلبات إعادة التصحيح وتقديم أعذار الغياب من اختبارات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الأحد 19 /5 / 1442هـ  وحتى يوم الخميس 23 / 5/ 1442هـ، وأن بدء استقبال طلبات الزيارة داخل الجامعة اعتباراً من يوم السبت 25 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس 8 /6 / 1442هـ، واستقبال طلبات التأجيل للفصل الدراسي الثاني وطلبات الزيارة خارج الجامعة اعتباراً من يوم الأحد 26 / 5 /1442هـ وحتى يوم الخميس 1 / 6/ 1442هـ مؤكداً بأن جميع الإجراءات تتم عبر البوابة الإلكترونية.

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