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أمانة الجوف: تركيب وصيانة 5214 عامود إنارة و 2200 بلاغ خلال عام
http://almnatiq.net/?p=936653
المناطق - الجوف

أنهت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء بأمانة منطقة الجوف تركيب 3914 عمود إنارة جديد وصيانة 1300 عمود و 2200 بلاغ خلال العام 2020م، في نطاق الأمانة ، ضمن جهودها المتواصلة للمحافظة على شبكات الإنارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت الإدارة أنه تم تركيب وصيانة 7718 وحدة إنارة led  وتركيب 23935 متر من كيابل الكهرباء وصيانة 2200 وحدة بالمباني والحدائق العامة إلى جانب تركيب وصيانة 7100 كشاف ملون.

يذكر أن مختلف الإدارات والبلديات بأمانة الجوف تواصل جهودها لتنفيذ المشروعات وبرامج التشغيل والصيانة دوريا وفق معايير الجودة والسلامة، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

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