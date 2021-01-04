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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=936669

نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 3,131 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، جرى خلالها ضبط 793 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وشملت هذه الزياراتُ قطاعاتٍ عدةً، أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخِدْمات المهنية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.
وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان على إثر تلقي قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة بلاغات من المستهلكين عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث بلغ عدد البلاغات المتلقاة 194 بلاغاً في نفس الفترة.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل بأن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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