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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها
http://almnatiq.net/?p=936672
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بالإمارة ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن ، اليوم ، منى بنت محمد التويجري ، بمناسبة تكليفها مساعداً لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب البنات بمنطقة القصيم.


وفي مستهل الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالجميع , مقدماً التهنئة للتويجري ، بمناسبة تكليفها مساعداً لمدير عام الإدارة بالمنطقة ، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء عملها ، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات التدريب والمساهمة في تقديم احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات في مختلف المجالات التي تخدم وطننا الغالي ، لافتاً الانتباه إلى أن الخطوات متواصلة نحو تمكين شقائق الرجال بالمنطقة للعمل والسعي معاً لنهضة المنطقة وتنميتها.


من جانبه، عبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الدعم اللامحدود للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتوجيهات سموه السديدة التي تُعد نبراساً لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالقصيم. 

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