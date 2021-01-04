احدث الأخبار

ضبط (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها
منطقة القصيم
 “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
أبرز المواد
 رؤية ولي العهد.. نهضة تنموية شاملة ومسيرة خليجية متكاملة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي بوفاة شقيقه
منطقة الجوف
 أمانة الجوف: تركيب وصيانة 5214 عامود إنارة و 2200 بلاغ خلال عام
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن مواعيد التسجيل والحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ
منطقة الجوف
 بدء التحويل الداخلي بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة العاصمة المقدسة تهيئ الحدائق والمتنزّهات لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي
منطقة مكة المكرمة
 أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك
أبرز المواد
 “التقاعد” تطلق برنامج “علو” بنسخته الثانية للكفاءات الشابة
أبرز المواد
 وزارة العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300
أبرز المواد
ضبط (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

ضبط (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مساعدة مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها

منطقة القصيم
“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

أبرز المواد
رؤية ولي العهد.. نهضة تنموية شاملة ومسيرة خليجية متكاملة

رؤية ولي العهد.. نهضة تنموية شاملة ومسيرة خليجية متكاملة

أبرز المواد

ضبط (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

ضبط (34) مخالفا لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=936675

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كلٍ من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل ،والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك ونجران) خلال الأسبوع الماضي (34) من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (24) مواطناً و (2)من الجنسية السورية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، و(2)من الجنسية الباكستانية، و(3)من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الأفغانية وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع ، تم تحميلها على (34) شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي و الغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة .
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
رؤية ولي العهد.. نهضة تنموية شاملة ومسيرة خليجية متكاملة

رؤية ولي العهد.. نهضة تنموية شاملة ومسيرة خليجية متكاملة
أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

أمانة العاصمة المقدسة تستعد لاستقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*