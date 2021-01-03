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أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات الأمانة بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات الأمانة بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات الأمانة بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات الأمانة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=936678
تبوك - علي العميري

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في ميزانية هذا العام .جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل  محفوظ، وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.منوها سموه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.من جهته أعرب المهندس درويش آل محفوظ عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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