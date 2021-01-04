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“الصحة” : تعافي (166) حالة وتسجيل (94) حالة مؤكدة، وإقبال كبير على مراكز لقاح كورونا

“الصحة” : تعافي (166) حالة وتسجيل (94) حالة مؤكدة، وإقبال كبير على مراكز لقاح كورونا

أبرز المواد
فريق طبي يجري عملية نوعية لترميم مجرى البول لمريض بمستشفى خميس مشيط العام

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“الصحة” : تعافي (166) حالة وتسجيل (94) حالة مؤكدة، وإقبال كبير على مراكز لقاح كورونا

“الصحة” : تعافي (166) حالة وتسجيل (94) حالة مؤكدة، وإقبال كبير على مراكز لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=936684

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (94) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363155) حالة، من بينها (2290) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (347) حالة حرجة، كما تم تسجيل (166) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (354609) حالات، وبلغ عدد الوفيات (6256) حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً”، لافتةً النظر إلى إجراء (31689) فحصا مخبرياً جديداً .
وأشارت “الصحة” إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيراً من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وسط إنسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.
ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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