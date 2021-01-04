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أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة

أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة

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أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة

أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة
http://almnatiq.net/?p=936687
المناطق - بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم، على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة للمرحلة المقبلة ورسالتها للمنطقة والمجتمع للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030 , كما اطلع على التجهيزات والإجراءات التي قامت بها الشؤون الصحية بالمنطقة في تصميم وإعادة هيكلة الشؤون الصحية من خلال تكوين ٥ لجان رئيسية ، ومن ثم تكوين ٩ فرق عمل بعدد ٨٣ عضواً لتنفيذ النموذج الوطني المعتمد خلال ٣٠٠ يوم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع بحضور وكيل إمرة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن بن عبدالرحمن الرقيبة ، وعدد من مساعديه من مسؤولي صحة القصيم.


واستعرض الرقيبة مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة التي حققتها صحة المنطقة للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة ، كاشفاً جاهزية المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم للانطلاق في عملها الإشرافي الذي تسعى من خلاله بأن تكون المديرية نموذجاً محققاً أهداف رؤية المملكة 2030 ، متطرقاً إلى العمل على تطوير القطاع الصحي بمختلف محافظات المنطقة والسعي إلى تقديم الدعم والمساندة ، من خلال توفير كل الاحتياجات التي تخص تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه. 

وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبي صحة القصيم، منوهاً بما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام من القيادة الرشيدة ، وما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل ، مؤكداً أهمية العمل في المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030. 

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