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أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=936708
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي, والوفد المرافق معه.


وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، متمنياً التقدم والازدهار لطاجيكستان حكومة وشعباً.


من جهته عبّر السفير أكرم كريمي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. 

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