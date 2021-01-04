أمين الشرقية يوقّع اتفاقية اعتماد 60 منفذاً تسويقياً بالدمام لصالح الأسر المنتجة لمركز ( جنى ) كمرحلة أولى بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

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وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 20/05/1442هـ، بمقر الأمانة، اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة “جنى” الأستاذ محمود محمد الشامي.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الأسر المنتجة، ودعم توطين المهن وتأهيل السيدات من رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة في صُنع فرص عمل ذاتية؛ لترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج وتمكين المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني، وتضمنت الاتفاقية تفعيل عدد (60) منفذ تسويقي كمرحلة أولى ليستفيد منها عدد 60 أسرة، من الأسر المنتجة بحي بدر بغرب الدمام، والذي يقوم على إدارته والإشراف عليه مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وأكّد معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عقب توقيع الاتفاقية، بأن الأمانة تحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسر المنتجة، والتي من شأنها أن تنهض بمستوى المشاريع الصغيرة، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال الجديد، إذ تُمثّل هذه المبادرة تنظيم عمل الأسر المنتجة في الأماكن المخصصة لها بطريقة حضارية، مع إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة ” جنى ” الأستاذ محمود الشامي إلى أن المركز وبنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية يسعى الى ممارسة نشاط العمل التنموي لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص العمل لهم، لافتا إلى أن المركز يسعى أيضا خلال خمس سنوات لتشغيل (800) أسرة حسب الأهداف التي يتطلّع إليها المركز والأمانة، مبينا بأن هذه المبادرة انطلقت وبالتنسيق مع الأمانة من المنطقة الشرقية لتشمل كافة مناطق المملكة.

حضر الاتفاقية وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد الصفيان، ووكيل الأمين للاستثمار الأستاذ حمدان العرادي، ورئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية الأستاذة نجد الدوسري، ومدير العلاقات العامة بالأمانة الاستاذ فالح الدوسري، ومن جانب مركز ( جنى ) نائب المدير التنفيذي الأستاذ أحمد العوفي، ومدير إدارة تطوير الأعمال الأستاذ محمود الريفي، ومنسق تطوير الأعمال الأستاذة أمجاد العجمي.