الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات جوازات منطقة جازان

جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تقريراً مفصلاً عن جهود ومنجزات إدارة الجوازات بالمنطقة خلال العام المنصرم .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة ، الذي قدم لسموه شرحاً عما تضمنه التقرير من منجزات لجوازات المنطقة ومن ابرزها الجهود التي تقدمها الإدارة لإنجاز كافة خدمات المواطن والمقيم وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية .

ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم انجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة وبالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية ، منوهاً سموه بالجهود المباركة التي يبذلها مسؤولي وموظفي جوازات جازان ، لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه عبر مدير جوازات منطقة جازان العميد أبو ملحة ، عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة وأهلها ، وفقا لتطلعات القيادة الحكيمة .