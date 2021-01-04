أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته

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http://almnatiq.net/?p=936718
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى عضو مجلس المنطقة سابقا وعضو مجلس الغرفة التجارية السابق الأستاذ إبراهيم بن يحي المريع وكافة أفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر المريع وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.

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