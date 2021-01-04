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الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي

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الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي
http://almnatiq.net/?p=936721
المناطق-الرياض

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن إقدام إيران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بمحطة فوردو النووية إلى 20 بالمئة، سيكون بمثابة “خروج كبير” عن التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أهمية تجنب أي خطوات قد تقوّض استمرار الاتفاق.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد علم بإعلان إيران بدء رفع نسبة التخصيب، وأضاف “لو تم تنفيذ الإعلان سيكون خروجا كبيرا عن التزامات إيران وفقا للاتفاق النووي، وله تداعيات خطيرة على الحد من انتشار الأسلحة النووية”.
وتابع أيضًا: “نجدد دعوتنا لتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الحفاظ على الاتفاق النووي”، موضحا أنه إلى الآن لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة النووية تنفيذ هذا الإعلان الإيراني، مضيفًا أن تقييم الاتحاد الأوروبي لبرنامج إيران النووي قائم على الأفعال التي تتخذها طهران وليس ما يتم إعلانه.

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