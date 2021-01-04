ضمك يقيل مدربه زكري بعد تهديداته بالرحيل

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أعلنت ادارة نادي ضمك عن اقالة مدرب الفريق الأول نور الدين بن زكري.

وجاءت إقالة الجزائري عقب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه أمام الفتح في الجولة الماضية، والتي هدد فيها بمغادرة النادي حال عدم تسجيل الإدارة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحضر صاحب الـ56 عاماً إلى ضمك أكتوبر من العام 2019، خلفاً للتونسي محمد الكوكي الذي تمت إقالته بعد مرور 6 جولات من الدوري رغم صعوده مع الفريق إلى دوري المحترفين.

وساهم زكري في بقاء ضمك في دوري المحترفين الموسم الماضي بعد أن كان على مقربة من الهبوط في موسمه الأول بين الكبار.

ويحتل ضمك المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد مرور 11 جولة ولم يحقق سوى انتصارين مع زكري وتعادل في مباراتين وتلقى 7 خسائر.