الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

شرَّف سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مهرجان حفرالباطن للصقور ، يرافقه سعادة مدير شرطة حفرالباطن العميد فايز الشهراني وسعادة امين محافظة حفرالباطن المهندس خلف العتيبي والمشرف على الشؤون التنموية ماجد بن سعد القريني، وكان باستقباله أعضاء اللجنة التنظيمية ، وتابع سموّه مشاركة بعض المتسابقين .

وأكد سموّه على أنّ العناية التي تجدها هواية الصقارة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز هي تأكيدٌ على أصالة الصقارة واعتبارها جزءًا أصيلاً من الموروث لهذه البلاد وشعبها العريق ، مقدمًا سموّه شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه للدعم الكبير الذي يقدمانه للمهرجان ولمحافظة حفرالباطن في كل الشؤون والمجالات .

وعبَّر سموه عن أنّ العمل في مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى ، وأساسًا لنسخٍ قادمة أفضل ، وذلك للخصوصية التي تمثلها المحافظة للهواية والمهتمين بها .

وفي ختام زيارته تقدم سموه بالشكر لنادي الصقور السعودي تقديرًا للدعم الذي يقدمه للمهرجان ، كما أشاد سموه بكل اللجان العاملة ، وقدّر الدور الكبير الذي تقدمه الأمانة بصفتها المنظم ، وأثنى على كل الجهات الشريكة التي تؤدي دورها على أكمل وجه .