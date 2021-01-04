احدث الأخبار

الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى
المنطقة الشرقية
 ضمك يقيل مدربه زكري بعد تهديداته بالرحيل
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي لجهود وإنجازات جوازات منطقة جازان
منطقة جازان
 أمين الشرقية يوقّع اتفاقية اعتماد 60 منفذاً تسويقياً بالدمام لصالح الأسر المنتجة لمركز ( جنى ) كمرحلة أولى بدعم من بنك التنمية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة
منطقة القصيم
 حراك وجذب سياحي في وادي الدواسر لمتابعة رالي داكار السعودية 2021
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8667.66 نقطة
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على جاهزية صحة المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة
منطقة القصيم
 “الصحة” : تعافي (166) حالة وتسجيل (94) حالة مؤكدة، وإقبال كبير على مراكز لقاح كورونا
أبرز المواد
 فريق طبي يجري عملية نوعية لترميم مجرى البول لمريض بمستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى

الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى

المنطقة الشرقية
ضمك يقيل مدربه زكري بعد تهديداته بالرحيل

ضمك يقيل مدربه زكري بعد تهديداته بالرحيل

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي: رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم خروج عن الاتفاق النووي

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته

أمير منطقة جازان يعزي المريع بوفاة والدته

منطقة جازان

الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى

الأمير منصور بن محمد بن سعد: مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى
http://almnatiq.net/?p=936727
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

شرَّف سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود مهرجان حفرالباطن للصقور ، يرافقه سعادة مدير شرطة حفرالباطن العميد فايز الشهراني وسعادة امين محافظة حفرالباطن المهندس خلف العتيبي والمشرف على الشؤون التنموية ماجد بن سعد القريني، وكان باستقباله أعضاء اللجنة التنظيمية ، وتابع سموّه مشاركة بعض المتسابقين .

وأكد سموّه على أنّ العناية التي تجدها هواية الصقارة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز هي تأكيدٌ على أصالة الصقارة واعتبارها جزءًا أصيلاً من الموروث لهذه البلاد وشعبها العريق ، مقدمًا سموّه شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه للدعم الكبير الذي يقدمانه للمهرجان ولمحافظة حفرالباطن في كل الشؤون والمجالات .

وعبَّر سموه عن أنّ العمل في مهرجان حفرالباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى ، وأساسًا لنسخٍ قادمة أفضل ، وذلك للخصوصية التي تمثلها المحافظة للهواية والمهتمين بها .

وفي ختام زيارته تقدم سموه بالشكر لنادي الصقور السعودي تقديرًا للدعم الذي يقدمه للمهرجان ، كما أشاد سموه بكل اللجان العاملة ، وقدّر الدور الكبير الذي تقدمه الأمانة بصفتها المنظم ، وأثنى على كل الجهات الشريكة التي تؤدي دورها على أكمل وجه .

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يوقّع اتفاقية اعتماد 60 منفذاً تسويقياً بالدمام لصالح الأسر المنتجة لمركز ( جنى ) كمرحلة أولى بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

أمين الشرقية يوقّع اتفاقية اعتماد 60 منفذاً تسويقياً بالدمام لصالح الأسر المنتجة لمركز ( جنى ) كمرحلة أولى بدعم من بنك التنمية الاجتماعية
١٠٢ يتيماً يحلقون نحو الفضاء في المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة

١٠٢ يتيماً يحلقون نحو الفضاء في المخيم العلمي الرابع لأيتام المملكة
“شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء

“شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*