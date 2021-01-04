أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية بالجبيل بمناسبة تسجيل المدينة “أول مدينة تعلم”

الدمام- فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، يرافقه الدكتور علي عسيري مدير عام التعليم بالهيئة والدكتور سعد الحربي مدير إدارة التعليم العام بالهيئة، والدكتور فادي الفياض مدير الكلية الجامعية بالهيئة.

ونوه سموه بما توليه قيادة المملكة من دعمٍ واهتمام لتطوير العملية التعليمية، وما هيأته من إمكانات لاستمراريتها وتواصلها رغم كل التحديات، مبيناً سموه أن ثمار هذا الدعم جاءت بتسجيل مدينة الجبيل “أول مدينة تعلم” من منظمة اليونيسكو، مشيراً سموه أن التعلم عملية مستمرة تهيئ الجيل لتحديات المستقبل، وتنقل المجتمع نحو مجتمع المعرفة، وتسهم في إيجاد جيل واعي وقادر على استكمال التنمية التي تشهدها المملكة، مبيناً سموه أهمية نمذجة تجربة الجبيل، والإفادة منها في المجتمع المحيط، والحرص على مواصلة تحقيق التميز في مختلف الميادين، مشيداً سموه بجهود منسوبي قطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل، وفي كافة المنشآت التعليمية في المنطقة، راجياً من المولى عز وجل أن يوفقهم ويعينهم في أداء مهام عملهم ورسالتهم الجليلة.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لمسيرة التعليم في الهيئة، مضيفاً أن الدولة أولت التعليم اهتمامًا كبيرًا، الأمر الذي ظهر في ميزانية المملكة، إذ كان النصيب الأكبر منها للتعليم والصحة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بالإنسان قبل أي شيء.