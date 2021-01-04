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نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ومسؤولي التعليم بالهيئة

نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ومسؤولي التعليم بالهيئة

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نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ومسؤولي التعليم بالهيئة
http://almnatiq.net/?p=936734
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، يرافقه الدكتور علي عسيري مدير عام التعليم بالهيئة والدكتور سعد الحربي مدير إدارة التعليم العام بالهيئة، والدكتور فادي الفياض مدير الكلية الجامعية بالهيئة، بعد تسجيل مدينة الجبيل “أول مدينة تعلم” في المملكة.

وبين سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- حريصة على تعزيز مسيرة التعليم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستمرارية التعليم، وتمكين القدرات البشرية وتطويرها، واستمرارية التعليم والتدريب رغم كل الظروف، ودمج التقنية في ذلك، وابتكار البرامج التي تحقق هذه الغاية، مؤكداً سموه ضرورة مواصلة العمل على استثمار القدرات البشرية وتطويرها، وتحسين التجربة التعليمية بمشاركة أصحاب المصلحة، مشيداً سموه بجهود الهيئة ومنسوبيها في قطاع التعليم متمنياً لهم التوفيق.
من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه “يحفظهما الله” ، على الدعم والتوجيهات الكريمة، مشيراً أن الهيئة تفتخر بهذا الانجاز، الذي يؤكد دعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- للتعليم وما تتميز به الجبيل الصناعية من بنية تحتية عالية ومصادر تعليمية متنوعة

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