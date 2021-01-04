أمانة الشرقية تنفذ مبادرة “رحلة آمنة ” لتوعية المسافرين

الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “رحلة آمنة” والتي تهدف لتوعية المسافرين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، بالشراكة مع مطار الملك فهد الدولي، والتي استمرت عدة شهور، وبمشاركة50 متطوع ومتطوعة أنجزوا ساعات تطوعية طويلة لنشر ثقافة الوعي حول تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: أن المبادرة تهدف لتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال قيام المتطوعين بفحص العلامات الحيوية للمسافرين في المطار، وكذلك تنظيم دخولهم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية .

وقال أن هذه المبادرة تأتي من باب الشراكة الاستراتيجية المجتمعية بين الأمانة ومطار الملك فهد الدولي لمنع انتشار فيروس “كورونا “، مشددا على أهمية ودور المتطوعين في توعوية المسافرين والتي تأتي امتداد للخطط التوعوية التي تنفذها إدارة المشاركة المجتمعية للرفع من المستوى التثقيفي لدى كافة المسافرين لمنع انتشار هذا الفيروس.