أمانة الشرقية تنفذ 841 جولة رقابية وترصد 15 مخالفة للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

المناطق - الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 19/5/1442هـ، 841 جولة رقابية، بالإضافة لـ جولتان مشتركة مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن رصد 15مخالفة، جاء ضمنها 13مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً، باستخدام 141545 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (465) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت 7803 طن من النفايات، وأزالت 4457 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتؤكد الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، ودعت الأمانة أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.