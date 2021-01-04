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بمؤشرات قياس متقدمة للتعليم عن بعد.. جامعة تبوك تنهي الفصل الدراسي الأول

بمؤشرات قياس متقدمة للتعليم عن بعد.. جامعة تبوك تنهي الفصل الدراسي الأول

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الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق ” أبشر أفراد” تحت مسمى ” الهوية الرقمية”

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بمؤشرات قياس متقدمة للتعليم عن بعد.. جامعة تبوك تنهي الفصل الدراسي الأول

بمؤشرات قياس متقدمة للتعليم عن بعد.. جامعة تبوك تنهي الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=936764
المناطق- تبوك:

أكدت جامعة تبوك أن المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر نظام التعلم الإلكتروني ( بلاك بورد ) خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 / 2020 قد بلغ أكثر من 5 ملايين عملية تسجيل بعدد ساعات دراسية تجاوزت 578 ألف ساعة مؤكدةً في الوقت ذاته نجاح خطة التعلم الإلكتروني التي استمرت لتشمل الاختبارات النهائية في بعض المقررات النظرية والدورات التدريبية والبرامج التعريفية وخلافها من الخدمات الإلكترونية التي تضطلع بها.
وذكرت الجامعة في بيانها الخاص بالمؤشرات العامة للتعليم عن بعد أن عدد المحاضرات المسجلة بلغ 162,407 محاضرات وإجمالي مدة التسجيل في الفصول الافتراضية قد فاق 182,442 ساعة إضافة إلى 342,627 جلسة تشغيلية بإجمالي حضور متكرر 6,567,142 طالبا وطالبة.
كما تم استحداث 43 خدمة تقنية جديدة عملت على تسهيل استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية والتيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وتلقت منصات الدعم الفني 11,519 تذكرة إلكترونية و 13,320 محادثة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للاستفسار وحل المشاكل التقنية.
ويأتي هذا الإنجاز استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة في دعم التعليم والحرص على استمراريته خلال جائحة كورونا والمتابعة الحثيثة من قبل وزارة التعليم في تنفيذ التوجيهات الكريمة.

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