احدث الأخبار

شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية
أبرز المواد
 “فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال
منطقة جازان
 الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر
أبرز المواد
 ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية
أبرز المواد
 “التجارة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل” يواصلون تنفيذ جولاتهم الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات
أبرز المواد
 حاملة الطائرات “نيميتز” تعود إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران
أبرز المواد
 “البناء المستدام” يسجل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في جودة تنفيذ البناء لعام 2020
أبرز المواد
 بمؤشرات قياس متقدمة للتعليم عن بعد.. جامعة تبوك تنهي الفصل الدراسي الأول
منطقة تبوك
 الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق ” أبشر أفراد” تحت مسمى ” الهوية الرقمية”
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني توفر أجهزة مزيل الرجفان القلبي في المطارات السعودية
أبرز المواد
 مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 841 جولة رقابية وترصد 15 مخالفة للتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية

شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية

أبرز المواد
“فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال

“فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال

منطقة جازان
الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر

الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر

أبرز المواد
ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

أبرز المواد

ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية
http://almnatiq.net/?p=936777
المناطق - واس

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.
وأكد سموه ـ حفظه الله ـ أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون – بحول الله – قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.
وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

روابط ذات صلة

شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية

شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية
الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر

الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر
“التجارة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل” يواصلون تنفيذ جولاتهم الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات

“التجارة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل” يواصلون تنفيذ جولاتهم الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*