“فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان مباردة *فرحتكم هدفنا* والتي تعد من إحدى مبادرات الجمعية لفصل الشتاء لإدخال الفرح والسور والبهجة على الأسر حيث تستهدف توزيع 3000 كسوة وذلك من ضمن مبادرة *شتاؤنا سعد*

وأوضح رئيس المجلس الشيخ يحي بن حسن عوض والأعضاء في المجلس أن المبادرة هدفت إلى تخفيف العبء على الأسر ومساعدتهم على اقتناء المستلزمات التي يحتاجونها.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية الشيخ عصام خواجي أن المبادرة شملت توزيع 3000 كسوة استهدفت الأطفال من عمر السنتين حتى عمر الثلاثة عشر.

وأكد أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن مبادرة *فرحتكم هدفنا* تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية والسلال الغذائية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية

سائلاً الله أن يحفظ مملكتنا الغالية وولاة أمرها وشعبها الأبي الكريم وأن يتقبل من الداعمين أعمالهم المباركة المشكورة وأن يخلف لهم بالخيرات.

وذكر العلاوي أن هنا قيادة الخير في وطن الخير و أهل الخير من الباذلين بأموالهم لأوجه الخير.

مثمناً للعاملين في القطاع الثالث صناعة الفرح والمبادرات النوعية.