شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان الرقم الصعب بمناسبة استضافة المملكة للقمه الخليجيه ال41.

وتستعد مدينة العلا التاريخية في المملكة لاحتضان القمة الخليجية الـ 41 الثلاثاء في قاعة “مرايا” على أمل رأب الصدع وترسيخ المصالحة بين دول الخليج وتعزيز التعاون فيما بينها.

وعلى طاولة المناقشات، التي ستستغرق يوما واحدا وتأتي في ظل وجود مؤشرات على توفر إرادة قطرية سعودية في تجاوز الخلافات، ينتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات العلاقات مع إيران وبرنامجها النووي والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، والتعاون الاقتصادي الخليجي، في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تمر بها منطقة المشرق العربي والعالم.