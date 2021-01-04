الولايات المتحدة تسجل 212.11 ألف إصابة و 1418 حالة وفاة بكورونا

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.