احدث الأخبار

رصد وتوثيق 73 انتهاكاً حوثياً بحق السكان في محافظ تعز عام 2020
أبرز المواد
 في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2021.. صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة
أبرز المواد
 المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل
أبرز المواد
 قرقاش: قمة العلا تاريخية بامتياز نعيد من خلالها اللحمة الخليجية
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر
أبرز المواد
 “الحبوب”: مشروع صوامع ينبع يهدف للخزن الإستراتيجي بسعة 120 ألف طن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 212.11 ألف إصابة و 1418 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 شاهد.. الرقم الصعب.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة استضافة القم الخليجية
أبرز المواد
 “فرحتكم هدفنا”.. مبادرة كسوة لتوزيع 3000 كسوة لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال
منطقة جازان
 الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر
أبرز المواد
 ولي العهد: سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية
أبرز المواد
 “التجارة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل” يواصلون تنفيذ جولاتهم الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات
أبرز المواد
رصد وتوثيق 73 انتهاكاً حوثياً بحق السكان في محافظ تعز عام 2020

رصد وتوثيق 73 انتهاكاً حوثياً بحق السكان في محافظ تعز عام 2020

أبرز المواد
في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2021.. صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2021.. صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

أبرز المواد
المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل

المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل

أبرز المواد
قرقاش: قمة العلا تاريخية بامتياز نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

قرقاش: قمة العلا تاريخية بامتياز نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

أبرز المواد

الولايات المتحدة تسجل 212.11 ألف إصابة و 1418 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 212.11 ألف إصابة و 1418 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=936791
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

رصد وتوثيق 73 انتهاكاً حوثياً بحق السكان في محافظ تعز عام 2020

رصد وتوثيق 73 انتهاكاً حوثياً بحق السكان في محافظ تعز عام 2020
في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2021.. صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة

في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2021.. صالح السيف في صدارة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة
المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل

المرصد الوطني للعمل يستعرض مؤشرات القطاع الحكومي المدني وسوق العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*