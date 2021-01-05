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“كفاءة الطاقة”: البدء في مشروع ريادي لتدقيق استهلاك الطاقة في المنشآت التجارية

“كفاءة الطاقة”: البدء في مشروع ريادي لتدقيق استهلاك الطاقة في المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=936808
المناطق - الرياض

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة, البدء في تنفيذ مشروع ريادي لتدقيق الطاقة في 50 منشأة تجارية سيتم اختيارها وفق عدد من المعايير الفنية المعتمدة من المركز، وذلك بهدف دراسة فرص تحسين كفاءة الطاقة في هذه المنشآت.
وسيتم من خلال المشروع إجراء مراجعة شاملة للقطاع التجاري لفهم الخصائص الرئيسة له وأنماط استهلاك الطاقة فيه، بحيث يمكن وضع الحلول المناسبة والمبادرات والممكنات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية، فضلاً عن تشجيع نشاط مشاريع كفاءة الطاقة في هذا القطاع الحيوي.
ويتضمن المشروع عدة أهداف تشمل؛ إعداد وتصميم قاعدة بيانات استهلاك الطاقة بالقطاع التجاري، وإعداد النماذج الفنية للتقارير والاستبانات، وإنشاء دليل توعوي وإرشادي يشمل نصائح للمستهلكين في المنشآت التجارية لأهم الإجراءات والممارسات المناسبة التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة.
كما تشمل أهداف المشروع؛ تحديد فرص الوفر في استهلاك الطاقة في المباني التجارية مع تحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيقها، وتحديد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة والمستفيدين منها في مجال مشاريع كفاءة الطاقة بالمنشآت التجارية، واقتراح المبادرات والممكنات المناسبة.
وأهاب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمعنيين في القطاع التجاري إلى المبادرة بالتسجيل في المشروع من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa ، وسيتم دراسة الطلبات المقدمة واختيار المنشآت المؤهلة للمشروع الريادي حسب المعايير الفنية المعتمدة وحسب جودة البيانات المقدمة من المنشأة.

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