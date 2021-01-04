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شاهد.. “التواصل الحكومي” يسترجع ذكريات الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج.. “سلامتك” و”افتح يا سمسم”
http://almnatiq.net/?p=936813
المناطق - الرياض

استعرض مركز التواصل الحكومي عددًا من الإنتاجات الإعلامية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي باتت تمثل ركنًا أساسيًا في ذاكرة الأجيال الحالية.
ونشر مقطع فيديو لعدد من البرامج الشهيرة، مثل “افتح يا سمسم” و”سلامتك” و”دمتم سالمين”، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال أنتجها البيت الإعلامي الخليجي “مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك”.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات محافظة العلا لاستضافة قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء.

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