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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=936815
‏المناطق - عرعر

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة نافع أبا الوكل، الذي قدم تقريرا عن أعمال البريد ومشروعاته في المنطقة.

واستعرض التقرير ما تحقق من رفع لمعدلات سرعة الاستلام والتسليم للمواد البريدية والحد من الفقد والتعثر، بالإضافة إلى تفعيل نظام تسليم الوثائق الحكومية للأحوال المدنية للمواطنين.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دور مؤسسة البريد كممكن لقطاع التجارة الإلكترونية ، بالشراكة مع مختلف الجهات ، والمساهمة في جودة الحياة ، وزيادة فاعلية القطاعين الخاص والعام من خلال تطویر التقنیات البریدیة، وتوسیع عملیات الفرز الآلي في المواقع كافة لرفع معدل الإنجاز في خدمة عملاء البرید ، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م .

وشدد سموه على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، والغرفة التجارية والصناعية، والمؤسسات الخاصة وغير الربحية بالمنطقة لتعريفها بخِدْمات البريد السعودي وجودتها والتعاون والتكامل في تحقيق مستهدفاتها في المجالات التي تتطلب الخِدْمات البريدية عالية الجودة والسريعة.

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