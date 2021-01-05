الرحالة الرومانية ألينا تزور ثقافة وفنون الحدود الشمالية

المناطق - عرعر

قامت الرحالة الرومانية ألينا بزيارة لمقر جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشمالية ،حيث كان في استقبالها خلف بن حمود القاران مدير الجمعية،واطلعت على خيمة التراث والموروث الشعبي.

و تجولت الرحالة بالمعرض الدائم للفنون البصرية تعرفت خلاها ،على فنون التصوير الضوئي وقسم التابلاين والفن التشكيلي والخط العربي والحرف اليدوية .

بعد ذلك قامت الرومانية ألينا بزيارة المجلس الثقافي ،ونال إعجابها بماشاهدته من برامج وأنشطة ثقافية وأدبية وفنون مختلفه وتراث وموروث بمنطقة الحدود الشمالية,مقدماً الشكر للجميع على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .