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الرحالة الرومانية ألينا تزور ثقافة وفنون الحدود الشمالية

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الرحالة الرومانية ألينا تزور ثقافة وفنون الحدود الشمالية

الرحالة الرومانية ألينا تزور ثقافة وفنون الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=936824
المناطق - عرعر

قامت الرحالة الرومانية ألينا بزيارة لمقر جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشمالية ،حيث كان في استقبالها خلف بن حمود القاران مدير الجمعية،واطلعت على خيمة التراث والموروث الشعبي.
و تجولت الرحالة بالمعرض الدائم للفنون البصرية تعرفت خلاها ،على فنون التصوير الضوئي وقسم التابلاين والفن التشكيلي والخط العربي والحرف اليدوية .

بعد ذلك قامت الرومانية ألينا بزيارة المجلس الثقافي ،ونال إعجابها بماشاهدته من برامج وأنشطة ثقافية وأدبية وفنون مختلفه وتراث وموروث بمنطقة الحدود الشمالية,مقدماً الشكر للجميع على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .

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